Nhiều nam, nữ thanh niên phê ma túy tập thể trong nhà nghỉ

Kiểm tra tại 4 phòng cho thuê của nhà nghỉ Newday, Công an huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện 24 nam, nữ thanh niên đang sử dụng ma túy tập thể.

Nhóm thanh niên nam nữ sử dụng ma túy trong nhà nghỉ.





Công an huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm nam nữ thanh niên có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.



Trước đó, vào lúc 3 giờ sáng nay (17/12), Công an huyện Phú Vang tiến hành kiểm tra hành chính đột xuất nhà nghỉ Newday, ở thôn Chiết Bi, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang thì phát hiện Hà Văn Rôn, 18 tuổi, trú tại chung cư phường Phú Hậu, thành phố Huế đang tàng trữ hơn 3,2 gam ma túy tổng hợp.

Tiếp tục kiểm tra tại 4 phòng cho thuê của nhà nghỉ Newday, Công an huyện Phú Vang phát hiện thêm 24 nam, nữ thanh niên đang sử dụng trái phép chất ma túy. Qua test nhanh, nhóm đối tượng này đều dương tính với chất ma túy nên lực lượng Công an đã đưa về trụ sở làm việc. Hiện, Công an huyện Phú Vang đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.