Nhóm nghiện ma túy, hành nghề “cẩu tặc” để lấy tiền thỏa cơn nghiện

Ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc cho biết, đơn vị vừa phá thành công Chuyên án 919C, triệt xóa ổ nhóm nghiện ma túy chuyên đi câu trộm chó trên địa bàn.



Hiện cơ quan điều tra Công an huyện Nghi Lộc đã tạm giữ 6 đối tượng gồm: Nguyễn Đình Tuấn (SN 1997, trú tại xã Nghi Hợp); Nguyễn Đình Thiết (SN 1996); Võ Trung Kiên (SN 1992); Võ Trọng Toàn (SN 1997, cùng trú xã Nghi Xá); Hoàng Thanh Hải (SN 1990, trú xã Nghi Khánh) vì có hành vi câu trộm chó và Trần Văn Phùng (SN 1973, trú xã Nghi Xuân) về hành vi tiêu thụ chó do trộm cắp.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Thời gian qua, dư luận phản ánh nhiều người dân bị câu trộm chó nhưng không bắt được đối tượng trộm, gây bức xúc trong nhân dân. Công an huyện Nghi Lộc tiến hành rà soát và phát hiện có một nhóm chuyên sử dụng ma túy tại trang trại thuộc xóm 3 xã Nghi Hợp, do Nguyễn Khắc Trung (SN 1975), trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh đến thuê để nuôi cá. Nhóm này ngoài nghiện ma túy, còn có tiền án, tiền sự, lười lao động. Đêm đến, sau khi sử dụng trái phép ma túy, các đối tượng đi xe máy đến các địa bàn dân cư để câu trộm chó bán lấy tiền tiêu, thỏa mãn cơn nghiện và giết thịt ăn tại trang trại. Công an huyện Nghi Lộc lập Chuyên án 919C để đấu tranh triệt xóa băng nhóm trên. Ban chuyên án, bố trí lực lượng mật phục bắt quả tang.

Khoảng 3h sáng ngày 5/11, tại nhà của Trần Văn Phùng, ở xã Nghi Xuân, lực lượng chức năng bắt quả tang 3 đối tượng đang có hành vi trộm cắp chó, tiêu thụ chó do trộm cắp, gồm: Trần Văn Phùng là chủ nhà tiêu thụ chó và Nguyễn Đình Tuấn, Nguyễn Đình Thiết là những đối tượng trực tiếp đi trộm cắp chó.

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 8 con chó các loại có tổng trọng lượng 107 kg, 3 chiếc xe máy cùng các dụng cụ mà các đối tượng dùng để câu trộm chó như: 3 chiếc kiếm tự chế, 4 súng bắn điện tự chế được nối với ắc quy xe máy, 2 vợt để vợt chó mèo, 1 súng bắn bi, 10 bao bì để đựng chó.

Mở rộng chuyên án ngay trong đêm, Ban chuyên án bắt giữ thêm Võ Trung Kiên, Võ Trọng Toàn, Hoàng Thanh Hải. Thu giữ 1 xe ô tô tải, 3 xe máy, 5 súng điện bắn chó, 2 thanh kiếm, 2 con chó cảnh và nhiều công cụ phương tiện khác.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, từ tháng 9/2019 đến nay, đã gây ra 70 vụ trộm chó trên địa bàn Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Diễn Châu, thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò.

Khi đêm xuống, các đối tượng chia thành từng cặp, sử dụng xe máy tháo biển số hoặc lắp biển số giả đi với tốc độ rất cao. Do vừa sử dụng ma túy, khi gặp người dân truy đuổi, các đối tượng dùng các hung khí, vũ khí mang theo như dao, kiếm, chai thủy tinh, bình xịt hơi cay, súng bắn điện, súng bắn bi tự chế để chống trả một cách hung hăng, quyết liệt.

Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục làm rõ./.