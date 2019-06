Nóng 24h: Bắt trộm 70 con chó, nhóm “cẩu tặc” suýt bị người dân “tự xử“

1. Hàng chục con chó “biến mất”, công an xã trắng đêm mật phục cẩu tặc : Trước đó, người dân xã Giang Sơn Tây, huyện Đô Lương, Nghệ An búc xúc vì khoảng 70 con chó vị cẩu tặc bắt giữ. Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, ổn định tinh thần của người dân, ban công an xã đã tổ chức lực lượng phục kích để bắt trộm chó. Trong ảnh: Tang vật thu giữ tại hiện trường.