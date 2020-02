Nhóm trộm cắp liên tỉnh ở Đắk Lắk khai gì tại cơ quan công an?

Mới đây, Công an huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với ba đối tượng chuyên thực hiện các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn một số tỉnh Tây Nguyên và Bình Dương.

Một trong các đối tượng thuộc nhóm trộm cắp liên tỉnh.

Các đối tượng bị bắt giữ và khởi tố gồm: Nguyễn Đình Hoàng Anh 29 tuổi; Phan Thanh Hà 27 tuổi, cả hai cùng trú huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk; và Lê Anh Công 23 tuổi, trú huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

Vào đêm 22/8/2019, Trường THPT Buôn Đôn, huyện Buôn Đôn xảy ra vụ mất trộm 20 máy vi tính để bàn tại phòng thực hành máy tính của nhà trường. Vụ việc ngay sau đó được trình báo tới cơ quan công an. Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Buôn Đôn phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vào cuộc điều tra. Qua quá trình điều tra, công an xác định Hoàng Anh, Hà và Công là những đối tượng tình nghi nhất nên đã tổ chức bắt giữ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Trong đó Hà và Công đóng vai trò đồng phạm, Nguyễn Đình Hoàng Anh là đối tượng cầm đầu tổ chức triển khai các vụ trộm.

Dụng cụ của các đối tượng trộm cắp liên tỉnh.

Ngoài ra, nhóm này còn khai nhận, đã thực hiện thêm bốn vụ trộm cắp tài sản có giá trị khác ở các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai và Bình Dương. Tổng tài sản mà nhóm trộm cắp được lên tới hơn 500 triệu đồng.

Để tiện cho việc đi trộm tài sản, Nguyễn Đình Hoàng Anh đã thuê một xe ô tô con để phục việc di chuyển trộm cắp tài sản.

Khám xét nhà riêng của đối tượng Hoàng Anh, công an còn thu giữ thêm nhiều vật dụng phục việc trộm cắp tài sản như: Kìm cộng lực, xà beng, chìa khóa vạn năng, một khẩu súng ngắn và hai viên đạn cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Cơ quan chức năng ở Đắk Lắk đang mở rộng điều tra, xử lý nghiêm nhóm đối tượng theo quy định của pháp luật./.