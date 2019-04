“Nổ” là cán bộ Sở Nội vụ lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Hiện Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng liên quan đến vụ việc là Lê Quang Hòa (SN 1980, ở xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An); hiện trú tại phường Vinh Tân, TP Vinh (Nghệ An) can tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trên địa bàn Nghệ An.

Lê Quang Hòa, đối tượng nổ là cán bộ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, từ năm 2016, mặc dù bản thân không có nghề nghiệp, Lê Quang Hòa đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để lấy được lòng tin của “con mồi”, Hòa tự "nổ" bản thân mình là cán bộ Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An hoặc cán bộ Công an TP Vinh nên mối quan hệ rất rộng nên có thể "chạy" xin việc làm vào các cơ quan nhà nước trong tỉnh Nghệ An.



Ngoài ra, Hoà còn nhận "chạy" luân chuyển công tác từ các tỉnh, thành khác về tỉnh Nghệ An. Nếu muốn xin được việc thì phải nộp tiền cho Hòa.

Với thủ đoạn trên, Lê Quang Hòa đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 11 người với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Hiện CQĐT đã phát thông báo tìm người bị hại trong vụ án hình sự trên để người dân biết, liên hệ với đơn vị để làm việc nhằm đảm bảo quyền lợi và làm rõ toàn bộ nội dung có liên quan đến vụ án.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục làm rõ./.

