Nóng 24: Công an xác minh ADN vụ 39 người chết trong container

Công an vào cuộc xác minh thông tin liên quan vụ 39 người chết trong container: Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Ban Thường vụ tỉnh ủy Hà Tĩnh, Công an Hà Tĩnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ chuyên môn, Công an các huyện, xã rà soát, xác minh thông tin liên quan đến vụ 39 người được phát hiện tử vong trong xe container ở Anh. Ngày 27/10, cơ quan chức năng thuộc Bộ Công an đã đến tại các gia đình tại Can Lộc, Hà Tĩnh có đơn trình báo về việc người thân mất tích ở Anh để lấy thông tin và mẫu xét nghiệm ADN. (Trong ảnh là các gia đình có người thân nghi mất tích ở Anh đang chờ thông tin).