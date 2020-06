3) Võ sư cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi: Ngày 4/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Sỹ (SN 1986, trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, Nghệ An) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Phạm Văn Sỹ là người giỏi võ thuật, mở rất nhiều lớp dạy võ trên địa bàn Nghệ An. Tuy nhiên, vị võ sư này cũng được xác định là kẻ cầm đầu đường dây cho vay tín dụng đen với lãi suất cao từ 3.000-5.000 đồng/triệu/ngày.