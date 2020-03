: Sáng 20/3, lãnh đạo công an tỉnh Thanh Hóa đã xác nhận với phóng viên VOV, Phòng Hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành bắt ông Nguyễn Ngọc Đính, Trưởng phòng Nghiệp vụ dự toán pháp chế thuộc Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa khi đang nhận tiền của một đơn vị. Chiều 20/3, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ông Đính bị bắt quả tang đang nhận 100 triệu đồng của 1 doanh nghiệp trên địa bàn. Cùng ngày, Cục thuế tỉnh Thanh Hóa cho biết đã tạm đình chỉ công tác của người này.