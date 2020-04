Một cửa hàng Game online ở Hải Phòng bị phạt 10 triệu đồng: Tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh Game online trên địa bàn quận Hải An (TP Hải Phòng), đoàn công tác phát hiện cơ sở kinh doanh tại địa chỉ 103 đường Bùi Thị Từ Nhiên, phường Đông Hải 1 (quận Hải An) do ông Đỗ Văn Hòa làm chủ vẫn mở cửa hoạt động. Trong cửa hàng có khoảng 20 máy có khách đang chơi game; chưa kể, các "game thủ" ngồi sát nhau, bất chấp quy định về giãn cách xã hội, phòng chống dịch Covid-19. : Tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh Game online trên địa bàn quận Hải An (TP Hải Phòng), đoàn công tác phát hiện cơ sở kinh doanh tại địa chỉ 103 đường Bùi Thị Từ Nhiên, phường Đông Hải 1 (quận Hải An) do ông Đỗ Văn Hòa làm chủ vẫn mở cửa hoạt động. Trong cửa hàng có khoảng 20 máy có khách đang chơi game; chưa kể, các "game thủ" ngồi sát nhau, bất chấp quy định về giãn cách xã hội, phòng chống dịch Covid-19.