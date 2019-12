Tội phạm xâm hại trẻ em tại TPHCM tăng cao: Tại phiên chất vấn của kỳ họp thứ 17, HĐND TPHCM khoá IX, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TPHCM cho biết, tội phạm xâm hại trẻ em trong năm 2019 tăng cao hơn hẳn so với năm trước. Lực lượng công an cũng đã triển khai nhiều giải pháp để ngăn chặn nhưng vai trò của cha mẹ, người chăm sóc là rất quan trọng. Theo Trung tướng Lê Đông Phong, số vụ xâm hại trẻ em năm nay tăng 35 vụ so với năm 2018. : Tại phiên chất vấn của kỳ họp thứ 17, HĐND TPHCM khoá IX, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TPHCM cho biết, tội phạm xâm hại trẻ em trong năm 2019 tăng cao hơn hẳn so với năm trước. Lực lượng công an cũng đã triển khai nhiều giải pháp để ngăn chặn nhưng vai trò của cha mẹ, người chăm sóc là rất quan trọng. Theo Trung tướng Lê Đông Phong, số vụ xâm hại trẻ em năm nay tăng 35 vụ so với năm 2018.