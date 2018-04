Nóng 24h: Chân tướng kẻ đột nhập tiệm vàng cuỗm tài sản qua camera

1 Vụ đột nhập tiệm vàng cuỗm tài sản trị giá 700 triệu: Theo người làm công của tiệm vàng Ngọc Khanh đóng tại khối 3, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, Nghệ An, khoảng 6h ngày 29/3, chị đến mở cửa hàng thì phát hiện tủ bị cạy, nhiều vàng tây, bạc bị kẻ gian lấy mất, tổng giá trị khoảng 700 triệu đồng. Rất may, chủ nhà cất vàng thật trong két sắt nên không mất. (Ảnh: Zing) Camera an ninh của cửa hàng ghi lại, tên trộm đột nhập lúc rạng sáng ngày 29/3, leo lên tầng 4, phá cửa đột nhập vào trong nhà. Thông tin trên Vietnamnet cho biết, kẻ trộm bịt kín phần đầu, tay trái cầm dao, cao khoảng 1m7, chân đi khập khiễng. Hình ảnh tên trộm trong tiệm vàng được camera an ninh ghi lại. Tên trộm tay trái cầm dao, tay phải lấy cắp tài sản. (Ảnh: Vietnamnet) 2. Vụ cướp ngân hàng ở TPHCM: Công an quận Tân Phú, TPHCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM điều tra truy xét 2 đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng táo tợn vừa xảy ra trên địa bàn. Trong ảnh: Ngân hàng nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Công an TPHCM) Theo những hình ảnh camera gần hiện trường ghi lại được, 2 nghi can gây ra vụ cướp có dáng người cao to (khoảng 30 tuổi) bịt kín mặt, đi xe máy hiệu Exciter đời cũ. (Ảnh cắt từ camera) 3. Nam thanh niên bị đánh tử vong trong hẻm ở Sài Gòn: Lúc rạng sáng ngày 1/4, tại con hẻm 200 Nguyễn Thái Học, P.Cầu Ông Lãnh, Q.1, TP.HCM, nhóm thanh niên và một nam thanh niên khoảng 27 tuổi xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Nam thanh niên bị nhóm trên dùng hung khí đánh gục tại chỗ. Sau khi gây án, các đối tượng rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được người thân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong do vết thương quá nặng. (Ảnh: Công an TPHCM). 4. Đường dây đánh bạc ngàn tỷ: Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) - Bộ Công an cho biết vẫn đang truy bắt các đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc ngàn tỷ đồng vừa bị đơn vị này triệt phá. (Ảnh: Dân Trí) Hiện Công an đã tiến hành bắt giữ 4 đối tượng gồm: Nguyễn Thanh Hùng (52 tuổi, ngụ quận 7, là người cầm đầu), Lý Quang Liêm (47 tuổi, ngụ quận 1), Nguyễn Đức Quang (42 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) và Trần Lâm Biên (43 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng). Riêng nghi can Lý Ngọc Phú (44 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM, là em vợ của Hùng và cũng là ông trùm trong đường dây đánh bạc) đã bỏ trốn khi thấy động. (Ảnh: Dân Trí) Bước đầu tại cơ quan Công an, nhóm đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trong ảnh: "Ông trùm" Nguyễn Thành Hùng. (Ảnh: Dân Trí)./.

