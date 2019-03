Nóng 24h: Công an đột kích sới bạc “khủng", thu giữ gần 400 triệu đồng

1. Bắt sới bạc “khủng” ở Hưng Yên: Khoảng 14h ngày 22/3/2019, lực lượng công an bất ngờ đột kích vào tụ điểm đánh bạc tại một trang trại ngoài đê, cách xa khu dân cư thuộc thôn Xuân Đình (xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên), bắt quả tang 42 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Bất ngờ bị đột kích, nhiều đối tượng mặc nguyên cả quần áo nhảy xuống sông với ý định tẩu thoát. Tuy nhiên, do đã tính toán trước và bố trí lực lượng bao vây nên công an tỉnh Hưng Yên đã tóm gọn toàn bộ 42 đối tượng. Khám xét tại chỗ và trong người các đối tượng, lực lượng công an thu giữ tổng số hơn 368 triệu đồng tiền mặt cùng toàn bộ vật chứng liên quan. 2. Xử phúc thẩm 13 bị cáo gây rối ở Bình Thuận: Sáng 25/3, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận mở phiên xét xử phúc thẩm 13 đối tượng trong vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra trước trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận vào ngày 10/6/2018. Tại phiên phúc thẩm, các bị cáo không đưa ra được các tình tiết giảm nhẹ nào khác so với phiên tòa sơ thẩm mà TAND TP Phan Thiết đã xét xử vào ngày 31/10/2018. Do vậy, tòa phúc thẩm không có căn cứ xem xét kháng cáo xin giảm án của 13 bị cáo. 3. Vụ gian lận điểm thi ở Sơn La: Thiếu tá Đinh Hải Sơn công tác tại Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh Sơn La đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân. Quyết định này được Bộ trưởng Bộ Công an ký từ ngày 8/3/2019. Thiếu tá Đinh Hải Sơn - nguyên Phó Đội trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Sơn La bị kỷ luật vì liên quan đến sai phạm gian lận thi THPT quốc gia 2018 tại Sơn La. Trong ảnh: Cơ quan công an Công bố Quyết định khởi tố bị can với Cầm Thị Bun Sọn do liên quan vụ án. (Ảnh: CA Sơn La cung cấp) 4. Bắt khẩn cấp Chủ tịch HĐQT công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh: Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh bắt khẩn cấp ông Lê Duy Hạnh, Chủ tịch HĐQT công ty CP nhiệt điện Quảng Ninh về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn. Hiện nay vụ việc mới khởi tố vụ án, chưa khởi tố bị can. Trước đó, ngày 22/3, ông Hạnh lên làm việc với cơ quan Công an tỉnh Quảng Ninh theo giấy triệu tập. Kể từ ngày đó, ông Hạnh vắng mặt tại cơ quan làm việc. (ảnh: Vietnamnet) 5. Vụ thiếu tướng quân đội dởm lừa đảo: Liên quan đến đường dây giả danh Thiếu tướng quân đội với đối tượng Hoa Hữu Long là chủ mưu, lừa hơn 1.000 người với số tiền gần 100 tỷ đồng, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Hà Nội vừa bắt tạm giam thêm 2 bị can gồm: Phạm Thế Hùng, SN 1978, trú ở phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội và Lê Chí Thành, SN 1971, trú ở phường Bưởi, quận Tây Hồ, TP Hà Nội về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". 6. Vụ bố ném con mới sinh 7 ngày xuống giếng: Sau khi đưa con từ bệnh viện về nhà, trong bữa cơm giữa Trương Văn Đạt (SN 1997, trú xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) và vợ xảy ra mâu thuẫn, cãi vã vì nghi vợ cầm 500.000 đồng nhưng không nói nên Đạt tức giận. Bất ngờ Đạt bế con mới đẻ 7 ngày tuổi ném xuống giếng của gia đình. Sự việc diễn ra quá nhanh nên mọi người trong gia đình không kịp can ngăn. Khi được vớt lên thì cháu bé đã tử vong. (ảnh minh họa)./.

