Nóng 24h: Công an thực nghiệm hiện trường vụ nữ sinh giao gà

Nghi vợ không chung thủy, Chu Văn Long hẹn tình địch tại quán cà phê song bất thành, liền ép vợ gọi điện thoại cho anh này bảo phải tới gặp. Khi người tình của vợ Long vẫn không xuất hiện, vợ chồng đã to tiếng. Trong lúc Long chạy xuống bếp lấy dao, người vợ gọi điện thoại cầu cứu công an nhưng bị xô ngã và bị Long đâm 3 nhát vào vùng cổ. Người vợ được công an đưa đi cấp cứu kịp thời, thương tích 17%.