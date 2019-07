Nóng 24h: Công an tiếp tục đề nghị truy tố ông Nguyễn Hữu Linh

Kết luận giám định xác định không đủ cơ sở kết luận tay ông Linh sờ vào cơ thể của bé gái, do hình ảnh khuất khỏi tầm quan sát camera. Nhưng Công an quận 4 vẫn tiếp tục đề nghị truy tố ông Linh tội "Dâm ô với người dưới 16 tuổi". Kết luận điều tra bổ sung được Công an quận 4 chuyển sang VKSND quận 4 vào chiều 22/7.