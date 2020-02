Nóng 24h: Công an TPHCM cung cấp thêm hình ảnh để truy tìm Tuấn “khỉ“

4. Đứng nghe điện thoại bên đường, cô gái 19 tuổi bị cướp mất điện thoại: Trước đó, khoảng 23h ngày 31/1 chị Hiền đang dừng xe, sử dụng điện thoại di động bên lề đường thuộc thị trấn Lộc Hà thì bị một đối tượng cướp giật điện thoại nhãn hiệu Iphone 7 Plus của mình, trị giá tài sản khoảng 16 triệu đồng. Nhận được tin báo, khoảng 10h ngày 2/2, Công an huyện Lộc Hà đã bắt giữ đối tượng Phan Văn Anh. (SN 1993, trú tại thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh). Ngày 5/2, Công an huyện Can Lộc ra quyết định khởi tố đối tượng này về tội Cướp giật tài sản. Trong ảnh: Đối tượng Phan Văn Anh