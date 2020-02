Xác minh thông tin PGĐ Sở ở Bình Định huy động tiền rồi chiếm đoạt

Hôm nay (5/2), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Định cho biết đang xác minh làm rõ đơn tố cáo ông Trương Hải Ân, cựu Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh này về hành vi huy động tiền của nhiều cá nhân trên địa bàn TP.Quy Nhơn không trả nợ, có ý đồ chiếm đoạt.

Sở LĐTBXH nơi ông Ân từng làm Phó Giám đốc Sở.