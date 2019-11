Nóng 24h: Diễn biến bất ngờ vụ bà nội sát hại cháu gái ở Nghệ An

Vợ bỏ sang Trung Quốc, chồng truy sát cả nhà vợ: Do mâu thuẫn gia đình, vợ Giàng Seo Mìn (ảnh) (SN 1989, trú tại thôn Thâm Bom, xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên) là Ly Thị Dua (SN 1993) đã bỏ đi Trung Quốc từ năm 2017 không về. Bức xúc, đêm 8/11, Giàng Seo Mìn đến nhà mẹ vợ là bà Giàng Thị Xoa tại thôn Làng Có 2, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng (Lào Cai) gây sự và chém chết bà Xoa và con trai bà Xoa là Lý Seo Dế. (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai) : Do mâu thuẫn gia đình, vợ Giàng Seo Mìn (ảnh) (SN 1989, trú tại thôn Thâm Bom, xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên) là Ly Thị Dua (SN 1993) đã bỏ đi Trung Quốc từ năm 2017 không về. Bức xúc, đêm 8/11, Giàng Seo Mìn đến nhà mẹ vợ là bà Giàng Thị Xoa tại thôn Làng Có 2, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng (Lào Cai) gây sự và chém chết bà Xoa và con trai bà Xoa là Lý Seo Dế. (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)