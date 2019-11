Điều tra vụ ông bố hành hung nhân viên bán hàng khi bị nhắc trả tiền

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hành động cư xử thiếu văn hóa của ông bố đối với nhân viên trong khu bán đồ ăn khiến nhiều người bức xúc. Sự việc trên được ghi lại tại trạm nghỉ Hải Đăng (xã Tân Phú, Phổ Yên, Thái Nguyên).

Hình ảnh cắt ra từ clip.

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, một người đàn ông mặc quần áo thể thao ngồi chễm chệ trên mô hình con bò sữa bên ngoài khu vực bán đồ ăn rồi liên tục chỉ cho con trai vào trong quầy hàng lấy đồ ăn.



Tuy nhiên, có lẽ vì không có tiền nên cậu bé tỏ ra khá lưỡng lự, cầm lên , đặt xuống rồi chạy về phía người đàn ông. Lúc này người đàn ông lại liên tục ra hiệu cho con quay lại lấy.

Sau khi con trai lấy gói xúc xích, người đàn ông gọi cậu bé mang gói hàng ra bóc, ăn mà không trả tiền.

Thấy vậy, hai nhân viên của trạm đã nhắc nhở và yêu cầu người đàn ông thanh toán tiền. Ngay lập tức, ông bố ném xúc xích vào người nhân viên nữ, sau đó tiến tới và tát mạnh vào mặt của nhân viên nam.

Toàn bộ sự việc được ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội. Nhiều người tỏ ra bất bình với hành động côn đồ của người bố.

Liên quan đến vụ việc, trưa ngày 11/11 trao đổi với PV, Đại tá Đặng Đức Đang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã nắm được thông tin. Tuy nhiên, vụ việc đang được lãnh đạo giao cho Công an huyện Phổ Yên xác minh và chờ đơn vị này báo cáo cụ thể nếu có.