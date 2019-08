Công an tỉnh Đồng Nai công bố thêm thông tin vụ giang hồ vây xe chở công an: Liên quan vụ giang hồ vây xe chở công an, Đại tá Bùi Hữu Danh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết Giám đốc Công an tỉnh đã giao cơ quan thanh tra công an tiếp tục xác minh làm rõ để đề xuất hướng xử lý đối với những cán bộ chiến sĩ có liên quan đến vụ việc. : Liên quan vụ giang hồ vây xe chở công an, Đại tá Bùi Hữu Danh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết Giám đốc Công an tỉnh đã giao cơ quan thanh tra công an tiếp tục xác minh làm rõ để đề xuất hướng xử lý đối với những cán bộ chiến sĩ có liên quan đến vụ việc.