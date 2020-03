Nóng 24h: Diễn biến mới vụ nổ súng ở Hà Nội

6. Tài xế grab cướp tài sản của người phụ nữ đi bộ buổi sáng tại Hà Nội: Đối tượng bị bắt là Trương Văn Luyện (SN 1995; trú tại Đồng Văn, Tân Kỳ, Nghệ An). Tại cơ quan Công an, Luyện khai làm xe ôm công nghệ, nhưng do thiếu tiền tiêu xài nên khoảng 7h40' ngày 29/3, Luyện tới khu vực chợ Vẽ (Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm) cướp túi xách một người phụ nữ. Bên trong chiếc túi có 2 chiếc điện thoại OPPO và 1,4 triệu đồng tiền mặt. Trong ảnh: Đối tượng Trương Văn Luyện.