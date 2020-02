Nóng 24h: Diễn biến vụ nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng bị kẻ “ngáo đá” sát hại

Theo khai nhận của Lương Văn Tú (SN 1993, trú xã Yên Na, huyện Tương Dương, Nghệ An) khi biết công an phát lệnh truy nã, Lương Văn Tú bỏ trốn sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch, cắt đứt liên lạc với gia đình. Trong thời gian lẩn trốn tại Trung Quốc, lo sợ nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, có thể chết nơi đất khách quê người nên Tú quyết định về Việt Nam để xin đầu thú.