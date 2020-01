Nóng 24h: Hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng không phải đồng phạm?

ơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hình sự Kiều Văn Liệt (SN 1996, quê Hậu Giang) để điều tra vụ việc một người phụ nữ tố bị cướp, hiếp trong nhà vệ sinh của Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh Bình Dương (phường An Phú, thị xã Thuận An).