Nóng 24h: Hé lộ nguyên nhân vụ chồng sát hại vợ và 2 con rồi tự sát

1. Vụ chồng giết vợ và 2 con rồi tự sát: Khoảng 22h ngày 28/12, tại thôn 8, xã Nga An, Nga Sơn, Thanh Hóa do mâu thuẫn vợ chồng, Nguyễn Minh Hùng (SN 1981) đã dùng dao chém nhiều nhát vào vợ là chị Phạm Thị T. và 2 con gái làm cả 3 mẹ con tử vong. Trong ảnh: Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng. Sau đó, Nguyễn Minh Hùng đã dùng dao tự chém vào tay trái của mình để tự sát. Trong ảnh: Rất đông người dân theo dõi vụ án. Đến sáng 29/12, được người thân và hàng xóm phát hiện vụ việc đưa Hùng đến bệnh viện cấp cứu và trình báo cơ quan chức năng. Trong ảnh: Người dân bàng hoàng khi biết thông tin vụ án. 2. Vụ vợ giết chồng phân xác phi tang: Công an tỉnh Bình Dương vừa quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi; quê Hậu Giang) về tội giết người. "Dù Diễm khai bị chồng tấn công, dọa giết trước nhưng cơ quan điều tra vẫn xác định cần khởi tố Diễm tội "Giết người". Diễm chém vào vùng cổ chồng đến hơn 10 nhát. Khi nạn nhân chết còn phân xác. Điều đó cho thấy Diễm thể hiện hành vi, ý chí giết người tới cùng chứ không phải phòng vệ" - trung tá Hồ Hoàng Thanh, Phó Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết. 3. Cán bộ xã lừa tiền hộ nghèo: Cơ quan chức năng huyện Đăkrông, tỉnh Quảng Trị vừa khám xét nhà riêng ông Nguyễn Văn Dũng (50 tuổi), là cán bộ xóa đói giảm nghèo xã Tà Rụt liên quan đến vụ việc lừa các hộ nghèo nộp tiền để được xây dựng nhà chính sách. 4. Vụ con gái thuê người đốt xe làm cha chết ở Hậu Giang: Thông tin trên Pháp luật TPHCM cho biết, Cục C45, Bộ Công an vừa bàn giao 6 bị can cùng toàn bộ hồ sơ trong vụ đốt xe, giết người xảy ra ở địa bàn tỉnh Hậu Giang cho Công an Hậu Giang để tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền. Trong ảnh: Hiện trường vụ án. 5. Cựu phó Chủ tịch GPBank bị tuyên án 13 năm tù: Ngày 29/12, TAND TP Hà Nội tiếp tục mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án “Cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Dầu khí Toàn Cầu (GPBank). Bị cáo Đoàn Văn An (59 tuổi, cựu phó chủ tịch HĐQT GPBank) bị tuyên án 13 năm tù. 6. “Nữ quái” 5 tiền án chuyên trộm tiền của tiểu thương: Khi đối tượng Võ Thị Tý, (33 tuổi), trú xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình - người từng có 5 tiền án và 2 tiền sự đang lấy xấp tiền 27 triệu đồng của 1 tiểu thương ở chợ Đồng Hới thì trinh sát ập vào bắt quả tang. Tại cơ quan Công an, bước đầu Tý khai nhận là thủ phạm của ít nhất 8 vụ trộm tài sản của tiểu thương chợ Đồng Hới và nhiều vụ ở các chợ khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình./.

