Nóng 24h: Hiện trường người phụ nữ nghi bị sát hại trong nhà vệ sinh

Nghi án một phụ nữ bị sát hại, cướp tài sản: Công an quận 12 đang phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM truy bắt nghi phạm đã ra tay sát hại người phụ nữ trong phòng trọ ở đường Thạnh Xuân 25, phường Thạnh Xuân, quận 12. Trong ảnh: Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc. (Ảnh: Sài Gòn giải phóng) Trước đó, khoảng 18h30 chiều 27/10, bà Huỳnh Thị Cảnh tới phòng trọ tại số 19B, đường Thạnh Xuân 25, phường Thạnh Xuân, quận 12 để tìm con gái là chị Huỳnh Thị Quyền (35 tuổi, quê Bến Tre).(Ảnh: Kiến Thức) Tới nơi, thấy phòng trọ của con gái bị khóa bên ngoài, nhưng bên trong vẫn sáng đèn. Nghi có chuyện, bà Cảnh gọi điện cho con trai mình ở quận Gò Vấp chạy tới mở cửa phòng trọ kiểm tra. Khi cánh cửa được mở, mẹ con bà Cảnh ngã quỵ trước cảnh chị Quyền nằm chết trong nhà vệ sinh.(Ảnh: Công an TPHCM) Kết quả khám nghiệm bước đầu, chị Quyền chết trong nhà vệ sinh trong tư thế nằm úp, trên cổ có một sợi dây dù, trên đầu có dấu hiệu tổn thương, chảy máu nhiều. Một số tài sản của chị Quyền cũng bị mất.(Ảnh: Công an Nhân dân) Bắt gọn 19 đối tượng đá gà ăn tiền: Phòng cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tiền Giang kết hợp với công an huyện Chợ Gạo triệt phá một điểm đá gà ăn tiền tại xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, lập biên bản tạm giữ 19 đối tượng để xử lý theo quy định các pháp luật. (Ảnh minh họa) Tạm giữ 2 nghi can cướp giật khiến cô gái ngã tử vong ở cầu Thủ Thiêm: Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) tạm giữ Trần Thanh Tín (15 tuổi) và và Ngô Hoàng Anh (18 tuổi) vì nghi liên quan đến vụ cướp giật khiến một cô gái tử vong. (Ảnh minh họa) Bắt 2 đối tượng cho vay nặng lãi: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 2 bị can Nguyễn Hải Thương (27 tuổi, ngụ TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) và Đặng Tiến Tài (18 tuổi, ngụ huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng. Để hoạt động cho vay chặt chẽ, Thương và Tài thuê thêm 4 đối tượng (chưa xác định lai lịch) gan lì, hung tợn về đảm nhiệm việc đi lấy tiền và tìm hiểu gia cảnh người vay.(Ảnh: Dân Trí) Bắt khẩn cấp 3 đối tượng trong vụ hỗn chiến tại khách sạn Quốc Tế: Sau hơn 3 giờ triển khai truy nóng, đến chiều 27/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã thực thi lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng liên quan đến cuộc hỗn chiến khiến 1 người chết, 1 người bị thương tại khu dịch vụ karaoke bên trong khách sạn Quốc Tế ở 09 Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ vào hồi 2h50 sáng cùng ngày. (Ảnh: Công an Nhân dân) Bắt đối tượng hiếp dâm không được, đánh hỏng mắt nữ sinh: Liên quan vụ việc nữ sinh lớp 10 bị đối tượng hiếp dâm không thành đánh hỏng mắt, xảy ra vào đêm 19/10, Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) cho biết, 4h sáng 27/10, Đội cảnh sát hình sự Công an thị xã la Gi phối hợp với Công an Tân Nghĩa đã bắt được nghi phạm gây án là Đỗ Văn Thông (SN 1993, hộ khẩu thường trú khu phố 5, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân). (Ảnh:Báo Bình Thuận)

