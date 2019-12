Nóng 24h: Kẻ chủ mưu vụ nữ sinh giao gà thành khẩn nhận tội

Truy tố cựu trưởng Công an TP Thanh Hóa nhận 260 triệu để “chạy án”: VKSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Chí Phương, cựu trưởng Công an TP Thanh Hóa về tội Nhận hối lộ. Theo cáo trạng, khi còn là Trưởng Công an TP Thanh Hóa, ông Phương đã nhận của Đỗ Đức Hiếu, cán bộ đội Cảnh sát trật tự Công an thành phố Thanh Hóa tổng cộng 260 triệu đồng để ông Phương bỏ qua việc Hiếu trộm chiếc xe máy của đồng nghiệp ở cơ quan. VKSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Chí Phương, cựu trưởng Công an TP Thanh Hóa về tội Nhận hối lộ. Theo cáo trạng, khi còn là Trưởng Công an TP Thanh Hóa, ông Phương đã nhận của Đỗ Đức Hiếu, cán bộ đội Cảnh sát trật tự Công an thành phố Thanh Hóa tổng cộng 260 triệu đồng để ông Phương bỏ qua việc Hiếu trộm chiếc xe máy của đồng nghiệp ở cơ quan.