Nóng 24h: Kẻ gây ra vụ thảm sát ở Đan Phượng đối diện án tử hình

Sau 3 ngày tích cực điều tra, Công an thị xã Mỹ Hào đã phối hợp với Công an huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu bắt giữ Vũ Văn Thắng là thủ phạm của vụ án. Tại cơ quan điều tra, Thắng cho biết do nợ tiền chơi game nên đã đi tìm gia đình nào sơ hở để cướp tài sản. Ảnh: Đối tượng Vũ Văn Thắng được di lý từ tỉnh Lai Châu về. Ảnh: Công an nhân dân