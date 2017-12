Nóng 24h: Khám xét nhà đại gia Vũ “nhôm” ở Đà Nẵng

1. Khám xét nhà riêng và trụ sở công ty của ông Vũ “nhôm”: Chiều tối 21/12, Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng xác nhận Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an thực hiện việc khám xét nhà riêng của ông Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm” ở số 82, Trần Quốc Toản, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; đồng thời khám xét Công ty Cổ phần Bắc –Nam 79 do ông Phan Văn Anh Vũ làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an có đề nghị Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Trong ảnh: Nhiều phóng viên có mặt trước nhà ông Vũ "nhôm" vào chiều tối 21/12. Nhà riêng của ông Vũ "nhôm" tọa lạc ở số 82, Trần Quốc Toản, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Việc khám xét nhà riêng của "đại gia" có tiếng ở Đà Nẵng đã thu hút người dân địa phương. Vũ "nhôm" tên thật là Phan Văn Anh Vũ (42 tuổi, trú tại quận Hải Châu, Đà Nẵng) sở hữu nhiều công ty như: Công ty TNHH I.V.C, Công ty cổ phần 79, Công ty cổ phần Bắc Nam 79 và góp vốn vào một số công ty khác. Ông Vũ được coi là đại gia sở hữu rất nhiều khu đất ở vị trí đắc địa ở Đà Nẵng. 2. Vụ người đàn ông bị đâm gục trước phòng cấp cứu: Sáng 21/12, ông Trần Văn Thích - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa Khoa Lâm Đồng cho biết, nam thanh niên bị đâm ngã gục trước phòng cấp cứu của bệnh viện tối 20/12 đã qua cơn nguy kịch. 3. Tài xế đánh cảnh sát giao thông: Ngày 21/12, Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã bắt, tạm giữ hình sự đối với tài xế Nguyễn Minh Việt (30 tuổi, trú tại huyện Định Quán) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Tài xế Việt được xác định là người đã tấn công Đại úy Lê Thanh Tài (cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt –PC67) Công an tỉnh Đồng Nai khi đang áp tải xe đến trạm để kiểm tra tải trọng. 3. Mâu thuẫn gia đình, cha đâm con ruột tử vong: Ngày 20/12, giữa Đỗ Văn Phương (SN 1975) và ông Đỗ Văn Phẩm (SN 1950), cha Phương xảy ra cãi vã, mâu thuẫn nhau về chuyện đất đai. Không kiềm chế được cơn nóng giận, người cha đâm con 1 nhát vào vùng hiểm dẫn đến án mạng thương tâm. 4. Gọi anh rể đâm bạn trọng thương vì cho rằng “nhìn đểu“: Liên quan tới sự việc nam sinh lớp 11 trường THPT Thành Đồng (TP Hải Dương) gọi anh rể đâm bạn cùng trường trọng thương, sáng 21/12, Công an TP Hải Dương cho biết, theo điều tra ban đầu, nguyên nhân là do trước đó Phạm Ngọc Tú (SN 2000) cho rằng Nguyễn Thanh Thùy (SN 2001) đã “nhìn đểu” mình nên đã gọi anh rể ra để giải quyết. 5. Khởi tố nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp Bến Tre: Chiều 20/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Phong Hải, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre./.

