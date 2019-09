Nóng 24h: Khối tài sản khổng lồ thu giữ tại Công ty Alibaba

Do tính chất phức tạp của vụ án, xảy ra trên nhiều địa bàn, nên cơ quan công an TPHCM đã phối hợp cùng Công an Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai để điều tra, xác minh các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại Công ty Địa ốc Alibaba và các công ty khác liên quan. Trong ảnh: Công an đưa đi nhiều tài liệu, vật chứng... có liên quan đến vụ án. Ảnh: Pháp luật TPHCM