Hàng tạ nguyên liệu làm mỹ phẩm đựng trong thùng, xô nhựa: Kiểm tra căn nhà số 94, đường Lưu Văn Tế, khu phố Bình Cư 2, Phường 4, TP. Tân An, Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An và Công an TP Tân An phát hiện hàng tạ mỹ phẩm và nguyên liệu làm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, sai nhãn hiệu đựng trong thùng, xô nhựa... Tại thời điểm kiểm tra, bà Trần Thị Hằng (30 tuổi), chủ số hàng trên không cung cấp được hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa.