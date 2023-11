Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 7/11

>> Nhận định chứng khoán 7/11: Rủi ro giảm điểm có thể trở lại

Sản lượng bán hàng thép Hòa Phát lập đỉnh 16 tháng

Công ty Chứng khoán Phú Hưng (PHS) cho biết, trong tháng 10 vừa qua, Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) sản xuất 619.000 tấn thép thô, giảm 3% so với tháng trước. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép cuộn cán nóng (HRC), thép xây dựng, phôi thép đạt 635.000 tấn, tăng 7% so với tháng 9 và là mức cao nhất trong gần 1.5 năm qua. Trong đó, HRC ghi nhận trên 273.000 tấn, tăng 17% so với tháng trước.

Với sản phẩm thép xây dựng, thép chất lượng cao, Tập đoàn Hòa Phát đã cung cấp ra thị trường 339.000 tấn, giảm 4% so với tháng 9. Trong đó, sản lượng xuất khẩu đóng góp 110.000 tấn, tăng 23%. Đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng, Hòa Phát có những đơn đặt hàng xuất khẩu phôi thép ra thị trường quốc tế.

Lũy kế 10 tháng, Tập đoàn Hòa Phát đã sản xuất 5,43 triệu tấn thép thô, giảm 18% so với cùng kỳ 2022. Bán hàng các sản phẩm HRC, thép xây dựng, thép chất lượng cao, phôi thép đạt 5,25 triệu tấn, giảm 15% so với cùng kỳ.

Qua 10 tháng, thép cuộn cán nóng đã cung cấp cho thị trường 2,25 triệu tấn, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước. Sản phẩm ống thép của Tập đoàn đạt gần 543.000 tấn, giảm 13%. Tôn mạ các loại của Hòa Phát giảm 3% với mức sản lượng 266.000 tấn.

Theo báo cáo của Hiệp hội Thép Việt Nam phát hành vào tháng 10, Hòa Phát giữ thị phần dẫn đầu về thép xây dựng, ống thép với lần lượt 33,27% và 27,34%.

Cổ đông VPBank sẽ nhận 10% cổ tức bằng tiền mặt trong vài ngày tới

Theo Công ty Chứng khoán Phú Hưng (PHS), ngày đăng ký cuối cùng thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% là ngày 10/11/2023 và thời gian dự kiến thực hiện chia cổ tức là ngày 20/11/2023.

Đây sẽ là lần chia cổ tức tiền mặt đầu tiên của VPBank trong 10 năm trở lại đây. Kế hoạch này đã được Ban lãnh đạo VPBank công bố trong Đại hội đồng cổ đông hồi tháng 4. Bắt đầu từ 2023, VPBank dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt trong 5 năm liên tiếp.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu PNJ

Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) duy trì giá mục tiêu cho cổ phiếu PNJ của Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận ở mức 92.200 đồng/cổ phiếu và nâng khuyến nghị từ khả quan lên mua. VCSC tin rằng mức định giá hiện tại của PNJ (cụ thể, P/E năm 2024/2025 là 13x/11x) đã hấp dẫn hơn khi xét đến tốc độ tăng trưởng kép (EPS) giai đoạn 2023-2026 đạt 13%.

Trong Báo cáo cập nhật, VCSC cập nhật giá mục tiêu đến cuối năm 2024, tác động tích cực này bị ảnh hưởng bởi mức giảm 6% trong dự báo lợi nhuận sau thuế cho giai đoạn 2024-2026 do tăng dự báo chi phí SG&A thêm 9% đối với giai đoạn 2024-2026. Mức tăng này đến từ việc tăng dự báo số lượng cửa hàng của PNJ trong giai đoạn 2024-2025 sau tốc độ mở rộng ấn tượng với 28 cửa hàng vàng mới trong 9 tháng của năm 2023.

Chúng tôi kỳ vọng PNJ sẽ duy trì tốc độ này, tận dụng khi thị trường bán lẻ vẫn đang đà phục hồi chậm để thuận lợi sở hữu được những vị trí cửa hàng tốt. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng doanh số trên mỗi cửa hàng cần nhiều thời gian hơn để tăng trưởng.

Trong trung và dài hạn, chúng tôi dự báo rằng tầng lớp thu nhập trung cao ngày càng tăng ở Việt Nam sẽ ngày càng ưa chuộng mua trang sức từ các thương hiệu uy tín thay vì mua từ các cửa hàng nhỏ lẻ không có thương hiệu - vốn vẫn chiếm 67% thị trường trang sức Việt Nam trong năm 2022 (so với 82% vào năm 2017), theo Euromonitor. Do đó, chúng tôi dự báo CAGR doanh thu bán lẻ của PNJ đạt 18% trong giai đoạn 2023-26F, tương ứng với dự báo CAGR EPS giai đoạn 2023-26F đạt 13% của chúng tôi.

Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu BSR

Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho biết, hiện tại, CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR – UPCoM) đang nỗ lực làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để gỡ các vướng mắc liên quan đến tiêu chí niêm yết. Việc niêm yết trên HOSE sẽ giúp nâng cao tính minh bạch, tăng khả năng tiếp cận với các nhà đầu tư lớn (cả trong và ngoài nước).

Công suất được nâng lên 15% từ năm 2028. Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã được chấp thuận sẽ giúp biên lợi nhuận được cải thiện đáng kể nhờ: (1) đa dạng hóa nguồn dầu thô đầu vào; và (2) gia tăng sản lượng các dòng sản phẩm có biên lợi nhuận tốt (RON95 và Jet A1).

BVSC tăng dự phóng lợi nhuận sau thuế lên 22% so với đầu năm, tuy nhiên điều chỉnh giảm EV/EBITDA từ 5,0x xuống 4,8x do phản ánh kỳ vọng doanh thu giảm mạnh trong quý I/2024. BVSC khuyến nghị NEUTRAL, với giá mục tiêu là 20.300 đồng/cổ phiếu, tương ứng upside 9,1%.