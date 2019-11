Nóng 24h: Làm rõ thông tin bà nội sát hại cháu để chiếm tiền bảo hiểm

Giám đốc Công an Nghệ An: Sẽ làm rõ động cơ bà nội sát hại cháu gái: Liên quan vụ việc này, trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 7/11, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu – Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, nguyên nhân chính dẫn đến việc bà này sát hại cháu nội là do mâu thuẫn gia đình. Theo lời khai của đối tượng, bố của T. đối xử hỗn láo với cha mẹ. Hồi đầu tháng, bà H. mua thịt nấu cho chồng ăn nhưng bị con trai chửi bới. Chồng bà H. hôm đó bỏ ăn, khóc và dọa sẽ tự tử nên bà H. rất giận con. Nghi phạm H. còn khai, quá trình ở với ông bà, cháu T. cũng không được ngoan cho nên mâu thuẫn này âm ỉ. Trong ảnh: Hiện trường xảy ra vụ án