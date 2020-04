Nóng 24h: Lên cơn cuồng ghen, đối tượng tưới xăng đốt người

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, đối tượng khai nhận, khoảng 6 tháng trước có quen biết qua mạng xã hội với chị Trần Thị K.O. sinh năm 1986, trú tại xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình. Đến ngày 11/4, đối tượng đi xe máy từ Hà Nam lên nhà chị O. Tại đây, Hải nhìn thấy chị O đang ở cùng anh Chu Văn C. sinh năm 1980, trú tại xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Cho rằng anh C và chị O có quan hệ tình cảm với nhau nên đã dùng dao mang theo chém 2 người này. Sau đó đối tượng chạy ra khu vực cổng làng, một lúc sau thấy anh C đi xe máy đến, đối tượng tiếp tục dùng chai xăng chuẩn bị từ trước tưới lên người anh C và xe máy rồi châm lửa đốt, khiến anh C bị bỏng nặng và được người dân đưa đi cấp cứu.