Nóng 24h: Lĩnh án tù vì che giấu người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Như tin đã đưa, ngày 11/7, Công an Đà Nẵng phối hợp với Công an phường Khuê Mỹ kiểm tra nhà số 39 đường Dương Tử Giang, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn phát hiện Chen Xian Fa và 3 người Trung Quốc khác không có hộ chiếu, thị thực và hồ sơ xuất nhập cảnh nên đưa về cơ quan công an để làm rõ. Ảnh: Fa tại toà. Ảnh: Pháp luật TPHCM