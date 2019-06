Nóng 24h: Lời khai của đối tượng giết bạn gái ở Hà Nội

Sáng 13/6, sau khi Công an TP Chí Linh (Hải Dương) triệu tập T. lên trụ sở làm việc vì nghi trộm cắp tài sản, đối tượng đã từng bước khai nhận hành vi phạm tội.Theo Công an tỉnh Hải Dương, trong quá trình P.X.T viết tường trình tại phòng làm việc, cán bộ ra ngoài đi vệ sinh, khi quay lại thì phát hiện P.X.T nằm ngửa trên sàn nhà, tay ôm vào dây điện trong phòng. Cán bộ công an đã ngắt nguồn điện, sơ cứu và đưa nạn nhân đi cấp cứu, tuy nhiên, bác sĩ xác định anh T. đã tử vong trước đó.