Bị bán sang Trung Quốc, bé gái được giải cứu tố cáo kẻ buôn người: Ngày 10/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố bị can đối với Lô Thị Thanh (32 tuổi, trú tại xã Nga My) và Lương Thị Khấy (33 tuổi, trú tại xã Yên Hòa, huyện Tương Dương) về tội Mua bán trẻ em. Trong ảnh: Đối tượng Lô Thị Thanh tại cơ quan điều tra.