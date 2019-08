Bắt giam nhân viên công ty Alibaba đánh khách hàng nhập viện: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thủ Đức, TPHCM vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Quang Khải (27 tuổi, quê huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), hiện là Tổ phó Tổ an ninh của Công ty địa ốc Alibaba để tiếp tục điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích". : Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thủ Đức, TPHCM vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Quang Khải (27 tuổi, quê huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), hiện là Tổ phó Tổ an ninh của Công ty địa ốc Alibaba để tiếp tục điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích".