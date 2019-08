Khởi tố, bắt giam nhân viên công ty Alibaba đánh khách hàng nhập viện

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thủ Đức, TPHCM vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Quang Khải (27 tuổi, quê huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), hiện là Tổ phó Tổ an ninh của Công ty địa ốc Alibaba để tiếp tục điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích".



Trần Quang Khải làm việc với công an Thủ Đức

Trưa 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thủ Đức đã đọc lệnh bắt Trần Quang Khải tại trụ sở của Công ty địa ốc Alibaba nằm trên địa bàn quận Thủ Đức. Hiện Khải đã được lực lượng chức năng đưa về trụ sở công an quận để phục vụ công tác điều tra xử lý.



Qua điều tra, trước đó, chiều 22/7, hai khách hàng mua đất của Công ty Alibaba là ông Trần Thanh Phong (42 tuổi, ngụ quận 8) cùng vợ bà Đỗ Thị Hải Miên đã đến trụ sở công ty này ở trên đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức đòi lại tiền mua đất.

Do nhân viên công ty Alibaba không cho vợ chồng ông Phong gặp lãnh đạo công ty nên ông Phong và bà Miên không chịu ra về, sau đó có xảy ra chuyện cự cãi lớn tiếng.

Ông Phong nhập viện với nhiều vết thương sau khi bị đánh

Ngay sau đó xuất hiện một người mặc áo trắng, quần đen cùng với 3 nhân viên mặc đồng phục phía sau có ghi dòng chữ tên công ty (an ninh địa ốc Alibaba) kéo, đẩy ra ngoài. Quá trình giằng co, ông Phong bị một nhân viên mặc đồng phục an ninh địa ốc Alibaba đánh vào mặt máu me đầm đìa với nhiều vết thương trên mặt, cổ và mũi phải đi cấp cứu tại Bệnh viện quận Thủ Đức.



Theo trình báo của bà Đỗ Thị Hải Miên, tháng 8/2018, vợ chồng bà được nhân viên địa ốc Alibaba giới thiệu bán đất nền tại xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Hiện gia đình bà đã đóng cho Công ty Alibaba được 95% giá trị hợp đồng mua đất (khoảng 458 triệu đồng). Công ty này cam kết sau 10 tháng sẽ bàn giao đất. Tuy nhiên, liên quan đến thông tin các dự án của công ty Alibaba thời gian qua liên tục bị chính quyền địa phương cưỡng chế do không đảm bảo về tính pháp lý, nên vợ chồng bà Miên đã đến trụ sở Công ty Alibaba yêu cầu được lấy lại tiền mua đất, thì ngay trụ sở của công ty ông Phong bị đánh trọng thương phải nhập viện./.