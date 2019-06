Nóng 24h: Nhóm nghiện mua bán ma tuý sa lưới

Tung tin 24 người bị điện giật chết, thanh niên bị công an triệu tập: Đối tượng bị triệu tập là Trần Văn Thước (SN 1997, hành nghề công nhân quê Nghệ An). Trước đó, Thước cho biết, nghe lời người khác đã quay clip toà nhà nơi mình làm và đăng tải lên mạng xã hội kèm thông tin “sự cố điện” khiến 24 người thiệt mạng. Hiện Công an huyện Gia Lâm đang tiếp tục làm rõ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Trần Văn Thước tại cơ quan công an. Ảnh ANTĐ