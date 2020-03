Công an triệu tập 2 “bợm nhậu” đăng tin sai về Covid-19: Thanh tra Sở TT&TT Hà Tĩnh phối hợp với Phòng PA03 Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an huyện Lộc Hà vừa triệu tập Phan Duy Ng. (SN 1982, trú tại xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà) về hành vi đưa thông tin sai sự thật về dịch Covid-19. Tại cơ quan điều tra, anh Ng. thừa nhận, đi uống rượu về say nên đã đăng nội dung trên lên Facebook với ý định trêu đùa bạn... cho vui. : Thanh tra Sở TT&TT Hà Tĩnh phối hợp với Phòng PA03 Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an huyện Lộc Hà vừa triệu tập Phan Duy Ng. (SN 1982, trú tại xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà) về hành vi đưa thông tin sai sự thật về dịch Covid-19. Tại cơ quan điều tra, anh Ng. thừa nhận, đi uống rượu về say nên đã đăng nội dung trên lên Facebook với ý định trêu đùa bạn... cho vui.