Bắt quả tang vụ giao dịch ma túy đá, thuốc lắc: Rạng sáng 6/9, trong lúc đi tuần tra, Công an phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) phát hiện một nhóm gồm 2 nữ, 1 nam có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Công an phát hiện trên người các đối tượng có nhiều bịch nghi ma túy nên khống chế đưa về trụ sở làm việc. Tại đây, đối tượng Nguyễn Ngọc Khá (28 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) khai nhận mang ma túy đi bán cho 2 "con nghiện" là Nguyễn Thị Mỹ Tiên (19 tuổi) và Hoàng Thị Ngọc Linh (20 tuổi), cùng ngụ huyện Trảng Bom. : Rạng sáng 6/9, trong lúc đi tuần tra, Công an phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) phát hiện một nhóm gồm 2 nữ, 1 nam có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Công an phát hiện trên người các đối tượng có nhiều bịch nghi ma túy nên khống chế đưa về trụ sở làm việc. Tại đây, đối tượng Nguyễn Ngọc Khá (28 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) khai nhận mang ma túy đi bán cho 2 "con nghiện" là Nguyễn Thị Mỹ Tiên (19 tuổi) và Hoàng Thị Ngọc Linh (20 tuổi), cùng ngụ huyện Trảng Bom.