Nóng 24h: Phát hiện nghi phạm sát hại bé trai 5 tuổi ở Nghệ An

5) 60 tuổi, vận chuyển gần 6.000 viên ma tuý: Tối 9/6, tại bản Huổi Lẹ, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, Công an huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La phối hợp với các đơn vị chức năng Công an tỉnh Sơn La, Công an xã Mường Và, Mường Lạn và Đồn Biên phòng Mường Lạn phá thành công chuyên án ma túy, bắt 1 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.