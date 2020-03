Đã bắt được “ông trùm” tín dụng đen hoạt động trên toàn quốc: Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 9/3 thông tin, sáng 7/3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp bắt giữ đối tượng Nguyễn Cao Thắng (SN 1984, ở phường 15, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh). Thắng là "mắt xích" quan trọng trong đường dây tín dụng đen hoạt động trên phạm vi toàn quốc. Thắng là đối tượng đang bị truy nã khi công an đánh sập đường dây này. : Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 9/3 thông tin, sáng 7/3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp bắt giữ đối tượng Nguyễn Cao Thắng (SN 1984, ở phường 15, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh). Thắng là "mắt xích" quan trọng trong đường dây tín dụng đen hoạt động trên phạm vi toàn quốc. Thắng là đối tượng đang bị truy nã khi công an đánh sập đường dây này.