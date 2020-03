Mở “tiệc” ma túy trong quán karaoke bất chấp dịch Covid-19: Khoảng 1h sáng 26/3, từ tin báo của nhân dân, công an tỉnh Hà Tĩnh và công an huyện Nghi Xuân kiểm tra một quán hát tại thị trấn Xuân An, phát hiện có 73 đối tượng đang sử dụng ma tuý tại 5 phòng hát. Kiểm tra tại hiện trường, công an phát hiện một số dụng cụ để sử dụng ma tuý cùng nhiều gói ma tuý tổng hợp và ketamine. : Khoảng 1h sáng 26/3, từ tin báo của nhân dân, công an tỉnh Hà Tĩnh và công an huyện Nghi Xuân kiểm tra một quán hát tại thị trấn Xuân An, phát hiện có 73 đối tượng đang sử dụng ma tuý tại 5 phòng hát. Kiểm tra tại hiện trường, công an phát hiện một số dụng cụ để sử dụng ma tuý cùng nhiều gói ma tuý tổng hợp và ketamine.