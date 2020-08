Nóng 24h: Tái diễn hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19

5. Trả hồ sơ vụ cựu Giám đốc Sở Y tế Long An cố ý làm trái gây thất thoát: Tại phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thanh Liêm, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" sáng 13/8, theo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An, quá trình điều tra vụ việc này đã có nhiều điều chưa làm rõ, nên đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Tại phiên toà, các luật sư bào chữa cho bị cáo cũng đồng quan điểm đề nghị Tòa trả hồ sơ do quá trình điều tra chưa lấy lời khai của nguyên đơn dân sự là UBND tỉnh Long An. Đồng thời cần trưng cầu ý kiến của một số đơn vị như: Thanh tra tỉnh Long An, công ty kiểm toán...Trong ảnh: Ông Lê Thanh Liêm tại phiên toà sáng ngày 13/8.