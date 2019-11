Nóng 24h: Tạm giữ hình sự bà nội bị cáo buộc sát hại cháu gái

Bị khích đểu trong phòng hát, rút dao đâm bạn trọng thương: Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trương Tuấn Trường (SN 1999), trú tại huyện Anh Sơn (Nghệ An) về hành vi cố ý gây thương tích. Cùng đám bạn đi hát karaoke, tại đây, bạn mời Trường uống tiếp nhưng Trường từ chối vì mệt do trước đó đã uống ở đám cưới. Bị bạn nói khích, Trường rút dao đâm bạn trọng thương (Ảnh minh họa) : Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trương Tuấn Trường (SN 1999), trú tại huyện Anh Sơn (Nghệ An) về hành vi cố ý gây thương tích. Cùng đám bạn đi hát karaoke, tại đây, bạn mời Trường uống tiếp nhưng Trường từ chối vì mệt do trước đó đã uống ở đám cưới. Bị bạn nói khích, Trường rút dao đâm bạn trọng thương (Ảnh minh họa)