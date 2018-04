Nóng 24h: Thông tin mới nhất liên quan đường dây đánh bạc nghìn tỷ

1. Đường dây đánh bạc liên quan cựu tướng Công an: Liên quan đến vụ án sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền... do Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ thụ lý điều tra, ngày 9/4/2018, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 4 đối tượng, trong đó có 2 lãnh đạo Cty Cổ phần Thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY). Trong ảnh: Bị can Châu Nguyên Anh (mặc áo hoa) và bị can Phạm Quang Minh. Các đối tượng Châu Nguyên Anh, Phạm Quang Minh, Nguyễn Đình Chiến và Lê Anh Tuấn bị khởi tố điều tra do có liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ nạp tiền đánh bạc bằng thẻ cào cho đường dây tổ chức đánh bạc Rikvip/Tip.club và mua bán trái phép hóa đơn nhằm hợp thức hóa số tiền do phạm tội mà có. 2. Vụ nổ súng hỗn chiến ở Đồng Nai: Ngày 9/4, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng với 5 bị can liên quan vụ hỗn chiến dẫn đến nổ súng ở xã Long Thọ (huyện Nhơn Trạch) để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng. Trong ảnh: Camera ghi lại cảnh nhóm đối tượng hỗn chiến dẫn đến nổ súng. 5 bị can gồm: Trần Huy Thông (48 tuổi) là Giám đốc và ông Võ Quốc Tuấn (40 tuổi) là Phó giám Công ty dịch vụ bảo vệ Đông Á Việt Nam, Nguyễn Văn Ánh (29 tuổi, quê Thanh Hóa), Nguyễn Trung Trực (33 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch) là nhân viên công ty bảo vệ và Phan Văn Ngọc (29 tuổi, quê Nghệ An, người cầm đầu băng nhóm cầm dao, mã tấu). Trong ảnh: Võ Quốc Tuấn, Phó giám đốc Công ty bảo vệ Đông Á, người nổ súng trong video hỗn chiến (Ảnh: VnExpress) 3. Vụ sát hại hàng xóm rồi phi tang xác: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi "Giết người", "Cố ý gây thương tích" và "Chống người thi hành công vụ" đối với Nguyễn Thanh Tâm (48 tuổi; ngụ khóm 3, phường 3, TP Sa Đéc). Trong ảnh: Nghi can Tâm tại cơ quan điều tra. Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã hoàn tất công tác khám nghiệm nhưng còn nhiều tình tiết cần làm rõ, cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra. (Ảnh: Thanh Niên) Trưa 9/4, người thân và gia đình đã đưa ông Hồ Thanh Nhàn (59 tuổi, ngụ phường 3, TP Sa Đéc, Đồng Tháp) đi hoả táng. Ông Nhàn là nạn nhân bị nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm (48 tuổi, ngụ cùng địa phương chặt lìa đầu rồi vứt sang vườn hàng xóm. (Ảnh: Vietnamnet) 4. Mâu thuẫn vì con gà thiếu nửa cân, 2 người thiệt mạng: Khoảng 11h30 ngày 7/4, Dương Minh Sơn (SN 1957, trú ở thôn Vườn, xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang), xảy ra mâu thuẫn với em ruột là Dương Minh Công (SN 1965), xung quanh việc mua 2 con gà tổng trọng lượng 3kg. Khi cân lại gà, Công “phát hiện” chỉ có 2,5 kg nên nói Sơn mang trả. Không đồng ý với em, Sơn đã to tiếng và ngay khi người em xách gà định mang đi trả, Sơn đã nhào ra nhặt chiếc vồ có cán khoảng 80 cm đập nhiều nhát vào đầu khiến ông Công gục ngã, tử vong tại chỗ. 5. Vụ đánh chết bạn trai của con gái: Tức giận vì con gái đi chơi với bạn trai, Huỳnh Văn Tuấn (38 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TPHCM) cầm dây nịt xông ra đánh con gái thì Đinh Thanh Thao (18 tuổi, học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Tiến, huyện Hóc Môn) lao vào can ngăn nên bị Tuấn đánh trúng liên tiếp vào người và đầu khiến Thao gục tại chỗ. Sau đó, nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu và chết 5 ngày sau đó. Kết quả giám định pháp y cho thấy, em Thao tử vong do bị chấn thương sọ não. 6. Tham ô tiền chính sách, cựu trưởng phòng lĩnh án 16 năm tù: Từ năm 2008- 2013, bị cáo Nguyễn Minh Cảnh, nguyên Trưởng phòng Lao động – Thương binh và xã hội huyện Trần Văn Thời, Cà Mau đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn cấu kết với Trần Ngọc Minh (kế toán cơ quan) và một số cán bộ khác lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng từ các khoản tiền chi trả chế độ chính sách và đảm bảo xã hội do phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện quản lý./.

