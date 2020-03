Nóng 24h: Tin tặc giả thông báo của Thủ tướng về Covid-19

4. 4 người bị phạt 45 triệu đồng vì tung tin sai về Covid-19 ở Hội An: Theo Đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng Công an thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, công an TP Hội An vừa triệu tập 14 đối tượng liên quan đến việc đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng internet về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố. Qua đó, cơ quan chức năng xử phạt hành chính 4 đối tượng với số tiền 45 triệu đồng; răn đe, cảnh cáo, nhắc nhở 10 đối tượng khác; đồng thời yêu cầu các đối tượng không tái phạm. Trong ảnh: Công an làm việc với một người bị xử phạt.