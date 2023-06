Trung Quốc kêu gọi tránh gây nguy hiểm cho các cơ sở hạt nhân ở Ukraine

Trong bài phát biểu của mình, ông Cảnh Sảng đánh giá cuộc khủng hoảng ở Ukraine vẫn còn nhiều phức tạp. Trung Quốc luôn đứng về phía hòa bình và đối thoại, kiên trì thuyết phục đàm phán hòa bình, thúc đẩy giải pháp chính trị, mong muốn và ủng hộ việc sớm nối lại đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Cảnh Sảng. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Ông Cảnh Sảng đã chỉ ra rằng bất chấp những cảnh báo và lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế, trong đó có Trung Quốc, các hoạt động quân sự tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhya và các khu vực lân cận vẫn tiếp tục diễn ra, việc cung cấp điện nhiều lần bị đứt đoạn, các công trình liên quan nhiều lần bị hư hại, rủi ro quân sự trong khu vực ngày càng gia tăng và Trung Quốc hết sức quan ngại về điều này.

Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan đề cao chủ nghĩa nhân đạo, kiên trì tính hợp lý khoa học, kết nối và hợp tác, tuân thủ nghiêm ngặt các luật quốc tế có liên quan như công ước an toàn hạt nhân, tránh mọi hành động gây nguy hiểm cho các cơ sở hạt nhân và tránh các tai nạn ngoài ý muốn xảy ra.

Ông Cảnh Sảng cho biết thêm, vấn đề bảo vệ an toàn của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhya chỉ là một mặt của cuộc khủng hoảng Ukraine và giải pháp cuối cùng phụ thuộc vào triển vọng của một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng. Các bên cần tập trung vào tình hình chung là hòa bình và an ninh chung, cùng nhau thảo luận, tạo điều kiện thuận lợi để nối lại đối thoại và giải quyết thỏa đáng các vấn đề liên quan, trong đó có vấn đề đảm bảo an toàn của các nhà máy điện hạt nhân. Các quốc gia có tầm ảnh hưởng quan trọng nên đóng vai trò trách nhiệm và mang tính xây dựng thay vì làm phức tạp tình hình.

Trung Quốc sẽ tiếp tục cam kết thúc đẩy đàm phán hòa bình và đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc thúc đẩy giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine./.