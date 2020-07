Mang ma túy đi bán, chưa kịp giao dịch thì bị bắt: Ngày 3/7, công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (Công an tỉnh), Đồn Biên Phòng Hòa Hải (Hương Khê) bắt quả tang Nguyễn Thị Hiền (SN 1976, trú tại xã Hòa Hải, huyện Hương Khê) đi bán ma túy. Nguyễn Thị Hiền là đối tượng đặc biệt nằm trong chuyên án được công an huyện Hương Khê xác lập vào tháng 4/2020. : Ngày 3/7, công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (Công an tỉnh), Đồn Biên Phòng Hòa Hải (Hương Khê) bắt quả tang Nguyễn Thị Hiền (SN 1976, trú tại xã Hòa Hải, huyện Hương Khê) đi bán ma túy. Nguyễn Thị Hiền là đối tượng đặc biệt nằm trong chuyên án được công an huyện Hương Khê xác lập vào tháng 4/2020.