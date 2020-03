Nóng 24h: Vay tiền tỷ với lãi suất lên đến 60%/tháng để đánh bạc

7. Lên mạng quảng cáo “thuốc kháng virus corona” bị xử phạt: Trước đó, ngày 13/3, Lâm Thị Thuý D. (23 tuổi) ở xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi đăng tải trên trang Facbook cá nhân, nội dung “ … bác sĩ Thái Lan chế tạo ra được kháng sinh virus Corona nghe mừng hết lớn…”, kèm theo đó là hình ảnh những lọ thuốc được quảng cáo là kháng sinh Covid-19. Qua điều tra, ngày 20/3, Công an huyện Bình Sơn triệu tập Lâm Thị Thuý D. để làm việc. Tại cơ quan công an, Lâm Thị Thuý D. đã thừa nhận hành vi sai trái của mình, đăng tin sai sự thật nhằm mục đích câu view để bán hàng. Trong ảnh: D. tại cơ quan công an./.